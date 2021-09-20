🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Зенита» + победа «Наполи». Средний кэф – 1.79!
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Несмотря на то, что сегодня понедельник, нас ждет огромное количество интересных матчей: завершающие игры очередных туров пройдут в РПЛ, Ла Лиге и Серии А.
Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.50 до 2.00!
«Урал» – «Локомотив»
⏰ 16:30
Ставка: ОЗ: Да за 2.00
- В последних 3-х матчах «Локомотива» забивают обе команды.
«Рубин» – «Зенит»
⏰ 18:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.82
- В каждом из последних 5-ти матчей между собой было забито более 2-х мячей.
ЦСКА – «Спартак»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.73
- В последних 3-х матчах «Спартака» забивают обе команды.
«Удинезе» – «Наполи»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 1.90
- «Наполи» одержал победу в 7-ми из последних 8-ми выездных матчей.
«Барселона» – «Гранада»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.50
- Как минимум 3 гола забивалось в 7-ми из 9-ти последних домашних матчей «Барселоны» в Ла Лиге.
💥 Средний кэф – 1.79!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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