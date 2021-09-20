Несмотря на то, что сегодня понедельник, нас ждет огромное количество интересных матчей: завершающие игры очередных туров пройдут в РПЛ, Ла Лиге и Серии А.

Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.50 до 2.00!

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.00

В последних 3-х матчах «Локомотива» забивают обе команды.

⏰ 18:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

В каждом из последних 5-ти матчей между собой было забито более 2-х мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.73

В последних 3-х матчах «Спартака» забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 1.90

«Наполи» одержал победу в 7-ми из последних 8-ми выездных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.50

Как минимум 3 гола забивалось в 7-ми из 9-ти последних домашних матчей «Барселоны» в Ла Лиге.

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!