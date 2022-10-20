Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Альмерии» + ТБ в России. Средний кэф – 2.31!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.40!

«Сочи» – «Урал»

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Урала» было забито более 2 мячей.

«Альмерия» – «Жирона»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • В последних 6 матчах «Жироны» забивают обе команды.

«Осасуна» – «Эспаньол»

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Барселона» – «Вильярреал»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.60

  • «Барселона» не пропускает в 4 последних домашних матчах. 

«Лестер» – «Лидс»

⏰ 22:15

Ставка: П2 за 3.40

  • «Лестер» проиграл в 7 из последних 9 матчей.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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