Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.40!

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 4 выездных матчей «Урала» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

В последних 6 матчах «Жироны» забивают обе команды.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.60

«Барселона» не пропускает в 4 последних домашних матчах.

⏰ 22:15

Ставка: П2 за 3.40

«Лестер» проиграл в 7 из последних 9 матчей.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!