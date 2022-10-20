🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Альмерии» + ТБ в России. Средний кэф – 2.31!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.87 до 3.40!
«Сочи» – «Урал»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Урала» было забито более 2 мячей.
«Альмерия» – «Жирона»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.90
- В последних 6 матчах «Жироны» забивают обе команды.
«Осасуна» – «Эспаньол»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.78
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Барселона» – «Вильярреал»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.60
- «Барселона» не пропускает в 4 последних домашних матчах.
«Лестер» – «Лидс»
⏰ 22:15
Ставка: П2 за 3.40
- «Лестер» проиграл в 7 из последних 9 матчей.
💥 Средний кэф – 2.31!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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