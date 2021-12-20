🔥 5 трендов на сегодня: победа «Альмерии» + «низ» в Чемпионшипе. Средний кэф – 2.25!
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Предпоследняя неделя этого года: на что можно поставить сегодня?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.55 до 3.25!
ЦСКА София – «Лудогорец»
⏰ 17:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.55
- «Лудогорец» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
АЕК – «Пафос»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Нет за 1.81
- АЕК не пропускает в 4 последних домашних матчах.
«Фулхэм» – «Шеффилд»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.10
- В каждом из последних 4 матчей «Фулхэма» было забито 2 и менее мячей.
«Леванте» – «Валенсия»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 3.25
- «Леванте» сыграл вничью в 6 из последних 8 домашних матчей.
«Луго» – «Альмерия»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 1.55
- «Альмерия» одержала победу в 8 из последних 10 матчей.
💥 Средний кэф – 2.25!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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