Предпоследняя неделя этого года: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.55 до 3.25!

⏰ 17:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.55

«Лудогорец» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.81

АЕК не пропускает в 4 последних домашних матчах.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.10

В каждом из последних 4 матчей «Фулхэма» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 3.25

«Леванте» сыграл вничью в 6 из последних 8 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 1.55

«Альмерия» одержала победу в 8 из последних 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!