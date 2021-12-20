Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Альмерии» + «низ» в Чемпионшипе. Средний кэф – 2.25!

автор Николай Караман

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Предпоследняя неделя этого года: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.55 до 3.25!

ЦСКА София – «Лудогорец»

17:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.55

  • «Лудогорец» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

АЕК – «Пафос»

20:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.81

  • АЕК не пропускает в 4 последних домашних матчах.

«Фулхэм» – «Шеффилд»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.10

  • В каждом из последних 4 матчей «Фулхэма» было забито 2 и менее мячей.

«Леванте» – «Валенсия»

23:00

Ставка: Ничья за 3.25

  • «Леванте» сыграл вничью в 6 из последних 8 домашних матчей.

«Луго» – «Альмерия»

23:00

Ставка: П2 за 1.55

  • «Альмерия» одержала победу в 8 из последних 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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