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🔥 4 тренда на сегодня: победа «Жироны» + голы в матче чемпионата Бельгии. Средний кэф – 2.50!

автор Юрий Еремичев

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В Бельгии наступил этап плей-офф, в котором выявится чемпион, а также разыграются места в еврокубках. Кроме того, в испанской Сегунде за три тура до конца не определились команды, которые сыграют в плей-офф за право повышения в Ла Лигу.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.62 до 3.60!

«Генк» – «Антверпен»

19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.62

  • В последних 3 матчах, где «Антверпен» играет на выезде, забивают обе команды. 

«Малага» – «Жирона»

20:00

Ставка: П2 за 2.20

  • «Жирона» одержала победу в 5 последних матчах. 

«Спортинг» – «Лас-Пальмас»

20:00

Ставка: ИТ1М (1) за 2.60

  • «Спортинг» забивает 1 и менее мячей в 10 матчах кряду.

«Райо Вальекано — «Реал Овьедо»

22:30

Ставка: Ничья за 3.60

  • «Реал Овьедо» сыграл вничью 8 из последних 11 матчей на выезде.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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