🔥 4 тренда на сегодня: победа «Жироны» + голы в матче чемпионата Бельгии. Средний кэф – 2.50!
🎁 1000 рублей – твой подарок к сегодняшним матчам от Winline!
В Бельгии наступил этап плей-офф, в котором выявится чемпион, а также разыграются места в еврокубках. Кроме того, в испанской Сегунде за три тура до конца не определились команды, которые сыграют в плей-офф за право повышения в Ла Лигу.
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.62 до 3.60!
«Генк» – «Антверпен»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.62
- В последних 3 матчах, где «Антверпен» играет на выезде, забивают обе команды.
«Малага» – «Жирона»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 2.20
- «Жирона» одержала победу в 5 последних матчах.
«Спортинг» – «Лас-Пальмас»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1М (1) за 2.60
- «Спортинг» забивает 1 и менее мячей в 10 матчах кряду.
«Райо Вальекано — «Реал Овьедо»
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 3.60
- «Реал Овьедо» сыграл вничью 8 из последних 11 матчей на выезде.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.