В Бельгии наступил этап плей-офф, в котором выявится чемпион, а также разыграются места в еврокубках. Кроме того, в испанской Сегунде за три тура до конца не определились команды, которые сыграют в плей-офф за право повышения в Ла Лигу.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.62 до 3.60!

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.62

В последних 3 матчах, где «Антверпен» играет на выезде, забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.20

«Жирона» одержала победу в 5 последних матчах.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1М (1) за 2.60

«Спортинг» забивает 1 и менее мячей в 10 матчах кряду.

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 3.60

«Реал Овьедо» сыграл вничью 8 из последних 11 матчей на выезде.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!