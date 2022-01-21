Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.45!

⏰ 21:00

Ставка: П1 за 2.08

«Уотфорд» одержал победу над «Норвичем» в 5 матчах кряду.

⏰ 22:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.45

«Арминия» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 1.90

«Верона» не выигрывает у «Болоньи» на протяжении 7 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

В каждом из последних 4 матчей «Лиона» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 5 матчей «Эспаньола» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!