🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Болоньи» + голы в игре «Эспаньола». Средний кэф – 2.34!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.87 до 3.45!
«Уотфорд» – «Норвич»
⏰ 21:00
Ставка: П1 за 2.08
- «Уотфорд» одержал победу над «Норвичем» в 5 матчах кряду.
«Айнтрахт» – «Арминия»
⏰ 22:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.45
- «Арминия» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Верона» – «Болонья»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 1.90
- «Верона» не выигрывает у «Болоньи» на протяжении 7 матчей.
«Лион» – «Сент-Этьен»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.44
- В каждом из последних 4 матчей «Лиона» было забито 2 и менее мячей.
«Эспаньол» – «Бетис»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 5 матчей «Эспаньола» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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