🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Тенерифе» + Ничья «Телстара». Средний кэф – 2.29!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.60 до 4.25!
«Аданаспор» – «Еюпспор»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.77
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Аданаспор» было забито 2 и менее мячей.
«Боруссия» Д-2 – «Айнтрахт» Б
⏰ 21:00
Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.60
- В последних 4 матчах «Боруссия» Д-I пропускает во втором тайме.
«Ден Хааг» – «Телстар»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 4.25
- «Телстар» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.
«Колчестер» – «Форест Грин»
⏰ 22:45
Ставка: 1Х за 1.89
- «Форест Грин» не выигрывает на протяжении 7 матчей.
«Тенерифе» – «Альмерия»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.93
- В последних 3 матчах «Тенерифе» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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