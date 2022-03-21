Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Тенерифе» + Ничья «Телстара». Средний кэф – 2.29!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 4.25!

«Аданаспор» – «Еюпспор»

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.77

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Аданаспор» было забито 2 и менее мячей.

«Боруссия» Д-2 – «Айнтрахт» Б

21:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.60

  • В последних 4 матчах «Боруссия» Д-I пропускает во втором тайме.

«Ден Хааг» – «Телстар»

22:00

Ставка: Ничья за 4.25

  • «Телстар» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.

«Колчестер» – «Форест Грин»

22:45

Ставка: 1Х за 1.89

  • «Форест Грин» не выигрывает на протяжении 7 матчей.

«Тенерифе» – «Альмерия»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.93

  • В последних 3 матчах «Тенерифе» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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