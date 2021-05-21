4 тренда на сегодня: Х2 в Ла Лиге + «верх» в Лиге 2. Кэфы от 1.96 до 4.83!
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Европейские топ-клубы взяли двухдневную паузу перед решающими матчами своих чемпионатов. А сегодня будут задействованы команды поскромнее.
Мы собрали тренды к главным матчам пятницы!
🚀 Кэфы от 1.96 до 4.83!
🇧🇾 «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск
⏰ 18:15
Ставка: П2 + ТБ (1,5) за 4.83
- У «Динамо» эта ставка заходит 4 матча подряд.
🇦🇹 «Рид» – «Аустрия»
⏰ 20:00
Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 2.18
- Ставка заходила в 4-х из 6-ти последних личных встреч между этими командами.
🇫🇷 «Тулуза» – «Гренобль»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.02
- У «Тулузы» эта ставка заходила в 4-х из 5-ти последних игр.
🇪🇸 «Леванте» – «Кадис»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 1.96
- «Леванте» не побеждает в 7-ми матчах подряд.
⚽ Средний кэф – 2.75!
Сыграют ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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