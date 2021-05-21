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4 тренда на сегодня: Х2 в Ла Лиге + «верх» в Лиге 2. Кэфы от 1.96 до 4.83!

автор Алексей Шабалдин

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Европейские топ-клубы взяли двухдневную паузу перед решающими матчами своих чемпионатов. А сегодня будут задействованы команды поскромнее.

Мы собрали тренды к главным матчам пятницы!

🚀 Кэфы от 1.96 до 4.83!

🇧🇾 «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск

18:15

Ставка: П2 + ТБ (1,5) за 4.83

  • У «Динамо» эта ставка заходит 4 матча подряд. 

🇦🇹 «Рид» – «Аустрия»

20:00

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 2.18

  • Ставка заходила в 4-х из 6-ти последних личных встреч между этими командами.

🇫🇷 «Тулуза» – «Гренобль»

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

  • У «Тулузы» эта ставка заходила в 4-х из 5-ти последних игр.

🇪🇸 «Леванте» – «Кадис»

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.96

  • «Леванте» не побеждает в 7-ми матчах подряд.

⚽ Средний кэф – 2.75!

Сыграют ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!


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