Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 3.58!

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.58

Команды играют вничью в 3 из 5 последних очных матчей.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.36

Ставка заходит в 5 очных играх кряду.

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.70

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.64

Ставка сыграла в 5 последних встречах «Эмполи».

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 2.18

«Монако» побеждает в 9 матчах подряд.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!