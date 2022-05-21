Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Монако» + ничья в матче «Рубина». Средний кэф – 2.29!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 3.58!

«Рубин» – «Уфа»

17:00

Ставка: Х за 3.58

  • Команды играют вничью в 3 из 5 последних очных матчей.

«Краснодар» – «Ахмат»

17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.36

  • Ставка заходит в 5 очных играх кряду. 

«Крылья Советов» – «Локомотив»

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.70

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Аталанта» – «Эмполи»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.64

  • Ставка сыграла в 5 последних встречах «Эмполи». 

«Ланс» – «Монако»

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 2.18

  • «Монако» побеждает в 9 матчах подряд. 

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Миф
53% WR-4.64% ROI
вполне возможно из выше перечисленных
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