🔥 5 трендов на сегодня: победа «Монако» + ничья в матче «Рубина». Средний кэф – 2.29!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.64 до 3.58!
«Рубин» – «Уфа»
⏰ 17:00
Ставка: Х за 3.58
- Команды играют вничью в 3 из 5 последних очных матчей.
«Краснодар» – «Ахмат»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.36
- Ставка заходит в 5 очных играх кряду.
«Крылья Советов» – «Локомотив»
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.70
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Аталанта» – «Эмполи»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.64
- Ставка сыграла в 5 последних встречах «Эмполи».
«Ланс» – «Монако»
⏰ 22:00
Ставка: П2 за 2.18
- «Монако» побеждает в 9 матчах подряд.
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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