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🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Валюра» + голы в Сингапуре. Средний кэф – 2.25!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 3.44!

«Тэгу» – «Чеджу Юнайтед»

⏰ 13:30

Ставка: Х за 3.44

  • «Тэгу» играет вничью в 3 из 5 последних матчей. 

«Гейлан Юнайтед» – «Янг Лайонз»

⏰ 14:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.16

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Янг Лайонз». 

«Шаньдун Тайшань» – «Далянь Про»

⏰ 15:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.69 

  • В 4 из 5 последних игр «Шандуня» заходит эта ставка. 

«Валюр» – «Лейкнир»

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

  • «Низ» заходит в 4 последних очных матчах команд. 

«Акранес» – «Хафнарфьордур»

⏰ 22:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

  • «Верх» пробивается в 4 матчах «Хафнарфьордура» кряду.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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