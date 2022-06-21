🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Валюра» + голы в Сингапуре. Средний кэф – 2.25!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.53 до 3.44!
«Тэгу» – «Чеджу Юнайтед»
⏰ 13:30
Ставка: Х за 3.44
- «Тэгу» играет вничью в 3 из 5 последних матчей.
«Гейлан Юнайтед» – «Янг Лайонз»
⏰ 14:45
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.16
- Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Янг Лайонз».
«Шаньдун Тайшань» – «Далянь Про»
⏰ 15:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.69
- В 4 из 5 последних игр «Шандуня» заходит эта ставка.
«Валюр» – «Лейкнир»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.44
- «Низ» заходит в 4 последних очных матчах команд.
«Акранес» – «Хафнарфьордур»
⏰ 22:15
Ставка: ТБ (2,5) за 1.53
- «Верх» пробивается в 4 матчах «Хафнарфьордура» кряду.
💥 Средний кэф – 2.25!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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