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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 3.44!

⏰ 13:30

Ставка: Х за 3.44

«Тэгу» играет вничью в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 14:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.16

Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Янг Лайонз».

⏰ 15:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.69

В 4 из 5 последних игр «Шандуня» заходит эта ставка.

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

«Низ» заходит в 4 последних очных матчах команд.

⏰ 22:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

«Верх» пробивается в 4 матчах «Хафнарфьордура» кряду.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!