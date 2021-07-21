Сегодня второй день второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Увидим ли мы неожиданные результаты? Узнаем совсем скоро.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 4.30!

⏰ 17:00

Ставка: Первый тайм: П1 за 4.30

В 13 из 15 последних домашних матчей в еврокубках «Кайрат» побеждал в первом тайме.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.93

Как минимум 3 гола забивалось в 11 из 14 последних домашних матчей «Мальме» в еврокубках.

⏰ 22:00

Ставка: Ф2 (1,5) за 2.26

«Нефтчи» победил с форой (1,5) в 14 из 15 последних выездных матчей в еврокубках.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.36

«Галатасарай» не забивал в 7 последних выездных матчах в ЛЧ.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (3) за 1.54

Не больше 3 голов забивалось в 6 последних домашних матчах «Легии» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 2.47!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!