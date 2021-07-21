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🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Мальме» – «ХИК» + ИТ «Галатасарая». Средний кэф – 2.47!

автор Николай Караман

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Сегодня второй день второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Увидим ли мы неожиданные результаты? Узнаем совсем скоро.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 4.30!

«Кайрат» – «Црвена Звезда»

17:00

Ставка: Первый тайм: П1 за 4.30

  • В 13 из 15 последних домашних матчей в еврокубках «Кайрат» побеждал в первом тайме.

«Мальме» – «ХИК»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.93

  • Как минимум 3 гола забивалось в 11 из 14 последних домашних матчей «Мальме» в еврокубках.

«Олимпиакос» – «Нефтчи»

22:00

Ставка: Ф2 (1,5) за 2.26

  • «Нефтчи» победил с форой (1,5) в 14 из 15 последних выездных матчей в еврокубках.

«ПСВ» – «Галатасарай»

22:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.36

  • «Галатасарай» не забивал в 7 последних выездных матчах в ЛЧ.

«Легия» – «Флора»

22:00

Ставка: ТМ (3) за 1.54

  • Не больше 3 голов забивалось в 6 последних домашних матчах «Легии» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 2.47!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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