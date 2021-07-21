🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Мальме» – «ХИК» + ИТ «Галатасарая». Средний кэф – 2.47!
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Сегодня второй день второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Увидим ли мы неожиданные результаты? Узнаем совсем скоро.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.54 до 4.30!
«Кайрат» – «Црвена Звезда»
⏰ 17:00
Ставка: Первый тайм: П1 за 4.30
- В 13 из 15 последних домашних матчей в еврокубках «Кайрат» побеждал в первом тайме.
«Мальме» – «ХИК»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.93
- Как минимум 3 гола забивалось в 11 из 14 последних домашних матчей «Мальме» в еврокубках.
«Олимпиакос» – «Нефтчи»
⏰ 22:00
Ставка: Ф2 (1,5) за 2.26
- «Нефтчи» победил с форой (1,5) в 14 из 15 последних выездных матчей в еврокубках.
«ПСВ» – «Галатасарай»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.36
- «Галатасарай» не забивал в 7 последних выездных матчах в ЛЧ.
«Легия» – «Флора»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (3) за 1.54
- Не больше 3 голов забивалось в 6 последних домашних матчах «Легии» в ЛЧ.
💥 Средний кэф – 2.47!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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