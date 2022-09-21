🔥 5 трендов на сегодня: голы «Крузейро» + ТБ в матче «Гресии». Средний кэф – 2.24!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.81 до 2.93!
«Гресия» – «Guanacasteca»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.81
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Гресии».
«Бохолт» – «Дейнзе»
⏰ 21:00
Ставка: Ф1 (2) за 1.83
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Бохолта».
Шотландия – Украина
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 2.93
- Украина побеждает в 3 из 5 последних игр.
«Кортулуа» – «Депортиво Кали»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.55
- Ставка зашла в 4 из 5 последних матчей «Кортулуа».
«Крузейро» – «Васко да Гама»
⏰ 03:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.11
- В последних 5 играх «Крузейро» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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