Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 2.93!

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Гресии».

⏰ 21:00

Ставка: Ф1 (2) за 1.83

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Бохолта».

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 2.93

Украина побеждает в 3 из 5 последних игр.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.55

Ставка зашла в 4 из 5 последних матчей «Кортулуа».

⏰ 03:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.11

В последних 5 играх «Крузейро» забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!