Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Крузейро» + ТБ в матче «Гресии». Средний кэф – 2.24!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 2.93!

«Гресия» – «Guanacasteca»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Гресии». 

«Бохолт» – «Дейнзе»

⏰ 21:00

Ставка: Ф1 (2) за 1.83

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Бохолта». 

Шотландия – Украина

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 2.93

  • Украина побеждает в 3 из 5 последних игр.

«Кортулуа» – «Депортиво Кали»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.55

  • Ставка зашла в 4 из 5 последних матчей «Кортулуа». 

«Крузейро» – «Васко да Гама»

⏰ 03:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.11

  • В последних 5 играх «Крузейро» забивает в среднем по 1,80 гола за матч. 

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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