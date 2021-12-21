Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Гиресунспора» + голы «Удинезе». Средний кэф – 1.71!

автор Данила Карзанов

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Матчи вторника пройдут с участием топ-клубов: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.55 до 3.25!

«Истанбул» – «Гиресунспор»

⏰ 17:00

Ставка: Х2 за 2.07

  • «Гиресунспор» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Удинезе» – «Салернитана»

⏰ 20:30

Ставка: ИТБ (2) за 1.83

  • В последних 5 играх «Удинезе» забивает по 2,80 гола за матч.

«Ювентус» – «Кальяри»

⏰ 22:45

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.57

  • «Юве» пропустил только 1 гол за 5 последних матчей.

«Дженоа» – «Аталанта»

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

«Арсенал» – «Сандерленд»

⏰ 22:45

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.59

  • В 4 из 5 последних домашних матчей «Арсенал» побеждает с разницей в более 1 мяча. 

💥 Средний кэф – 1.71!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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