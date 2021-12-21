🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Гиресунспора» + голы «Удинезе». Средний кэф – 1.71!
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😍 Кэфы от 1.55 до 3.25!
«Истанбул» – «Гиресунспор»
⏰ 17:00
Ставка: Х2 за 2.07
- «Гиресунспор» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
«Удинезе» – «Салернитана»
⏰ 20:30
Ставка: ИТБ (2) за 1.83
- В последних 5 играх «Удинезе» забивает по 2,80 гола за матч.
«Ювентус» – «Кальяри»
⏰ 22:45
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.57
- «Юве» пропустил только 1 гол за 5 последних матчей.
«Дженоа» – «Аталанта»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.53
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.
«Арсенал» – «Сандерленд»
⏰ 22:45
Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.59
- В 4 из 5 последних домашних матчей «Арсенал» побеждает с разницей в более 1 мяча.
💥 Средний кэф – 1.71!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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