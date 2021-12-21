Будешь ставить на Серию А, кубок Англии или чемпионат Турции? Выбирай любой и ставь вместе с бонусом до 30 000 рублей!

Матчи вторника пройдут с участием топ-клубов: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.55 до 3.25!

⏰ 17:00

Ставка: Х2 за 2.07

«Гиресунспор» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ИТБ (2) за 1.83

В последних 5 играх «Удинезе» забивает по 2,80 гола за матч.

⏰ 22:45

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.57

«Юве» пропустил только 1 гол за 5 последних матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 22:45

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.59

В 4 из 5 последних домашних матчей «Арсенал» побеждает с разницей в более 1 мяча.

💥 Средний кэф – 1.71!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!