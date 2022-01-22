Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 2.66!

⏰ 15:30

Ставка: П2 за 2.66

«Эвертон» проиграл в 9 из последних 12 матчей.

⏰ 17:30

Ставка: 1Х за 1.83

«Хоффенхайм» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.56

«Вест Хэм» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ +ТБ (3,5) за 2.59

Ставка сыграла в 5 последних очных матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.05

В последних 7 матчах «Валенсии» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.33!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!