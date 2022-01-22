Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Хоффенхайма» + голы в игре «Лацио». Средний кэф – 2.33!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 2.66!

«Эвертон» – «Астон Вилла»

15:30

Ставка: П2 за 2.66

  • «Эвертон» проиграл в 9 из последних 12 матчей.

«Хоффенхайм» – «Боруссия» Д

17:30

Ставка: 1Х за 1.83

  • «Хоффенхайм» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

«МЮ» – «Вест Хэм»

18:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.56

  • «Вест Хэм» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

«Лацио» – «Аталанта»

22:45

Ставка: ОЗ +ТБ (3,5) за 2.59

  • Ставка сыграла в 5 последних очных матчах.

«Атлетико» – «Валенсия»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.05

  • В последних 7 матчах «Валенсии» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.33!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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