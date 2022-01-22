🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Хоффенхайма» + голы в игре «Лацио». Средний кэф – 2.33!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.83 до 2.66!
«Эвертон» – «Астон Вилла»
⏰ 15:30
Ставка: П2 за 2.66
- «Эвертон» проиграл в 9 из последних 12 матчей.
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Д
⏰ 17:30
Ставка: 1Х за 1.83
- «Хоффенхайм» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.
«МЮ» – «Вест Хэм»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.56
- «Вест Хэм» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
«Лацио» – «Аталанта»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ +ТБ (3,5) за 2.59
- Ставка сыграла в 5 последних очных матчах.
«Атлетико» – «Валенсия»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.05
- В последних 7 матчах «Валенсии» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.33!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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