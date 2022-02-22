🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Ювентуса» + ИТ «Бристоля». Средний кэф – 2.29!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.94 до 2.79!
«Бристоль Сити» – «Ковентри»
⏰ 22:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.68
- «Бристоль Сити» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Чарльтон» – «МК Донс»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.05
- В каждом из последних 5 матчей «Чарльтона» было забито более 2 мячей.
«Халл» – «Барнсли»
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 2.02
- «Барнсли» проиграл в 6 последних выездных матчах.
«Рединг» – «Бирмингем»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 2.79
- «Рединг» проиграл в 8 из последних 11 матчей.
«Вильярреал» – «Ювентус»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.94
- В последних 3 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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