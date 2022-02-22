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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Ювентуса» + ИТ «Бристоля». Средний кэф – 2.29!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.94 до 2.79!

«Бристоль Сити» – «Ковентри»

22:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.68

  • «Бристоль Сити» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«Чарльтон» – «МК Донс»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.05

  • В каждом из последних 5 матчей «Чарльтона» было забито более 2 мячей.

«Халл» – «Барнсли»

22:45

Ставка: П1 за 2.02

  • «Барнсли» проиграл в 6 последних выездных матчах.

«Рединг» – «Бирмингем»

23:00

Ставка: П2 за 2.79

  • «Рединг» проиграл в 8 из последних 11 матчей.

«Вильярреал» – «Ювентус»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.94

  • В последних 3 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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