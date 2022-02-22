Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.94 до 2.79!

⏰ 22:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.68

«Бристоль Сити» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.05

В каждом из последних 5 матчей «Чарльтона» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 2.02

«Барнсли» проиграл в 6 последних выездных матчах.

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 2.79

«Рединг» проиграл в 8 из последних 11 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.94

В последних 3 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!