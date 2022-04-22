Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Вольфсбурга» + ОЗ в Сегунде. Средний кэф – 2.52!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.93 до 3.90!

«Фортуна» – «Динамо» Д

19:30

Ставка: Ничья за 3.90

  • «Фортуна» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.

«Ризеспор» – «Фенербахче»

20:30

Ставка: Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.09

  • В последних 5 матчах «Ризеспор» забивает во втором тайме.

«Твенте» – «Спарта»

21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Вольфсбург» – «Майнц»

21:30

Ставка: П1 за 2.55

  • «Майнц» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.

«Тенерифе» – «Уэска»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.16

  • В последних 3 матчах «Тенерифе» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.52!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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