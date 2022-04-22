Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.93 до 3.90!

⏰ 19:30

Ставка: Ничья за 3.90

«Фортуна» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 20:30

Ставка: Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.09

В последних 5 матчах «Ризеспор» забивает во втором тайме.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:30

Ставка: П1 за 2.55

«Майнц» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.16

В последних 3 матчах «Тенерифе» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.52!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!