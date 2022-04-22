🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Вольфсбурга» + ОЗ в Сегунде. Средний кэф – 2.52!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.93 до 3.90!
«Фортуна» – «Динамо» Д
⏰ 19:30
Ставка: Ничья за 3.90
- «Фортуна» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.
«Ризеспор» – «Фенербахче»
⏰ 20:30
Ставка: Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.09
- В последних 5 матчах «Ризеспор» забивает во втором тайме.
«Твенте» – «Спарта»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.93
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Вольфсбург» – «Майнц»
⏰ 21:30
Ставка: П1 за 2.55
- «Майнц» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.
«Тенерифе» – «Уэска»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.16
- В последних 3 матчах «Тенерифе» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.52!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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