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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Пенанга» + «верх» в Южной Корее. Средний кэф – 2.18!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 2.84!

«Чонбук Хендай Моторс» – «Сувон Самсунг Блювингс»

⏰ 13:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.77

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Чонбука». 

«Инчхон Юнайтед» – «Канвон»

⏰ 13:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.22

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних игр «Инчхон Юнайтед». 

«Сеул» – «Ульсан Хендай»

⏰ 13:30

Ставка: П2 за 2.09 

  • «Ульсан» побеждает в 4 из 5 последних матчей. 

«Пенанг» – «Теренгану»

⏰ 16:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.84

  • В последних 5 играх «Пенанг» забивает в среднем по 2 гола за матч.

«El Sharqia Dokhan» – «Пирамидс»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.01

  • «Низ» заходит в 4 из 5 последних матчей «Пирамидс». 

💥 Средний кэф – 2.18!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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