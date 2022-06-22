🔥 5 трендов на сегодня: голы «Пенанга» + «верх» в Южной Корее. Средний кэф – 2.18!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.77 до 2.84!
«Чонбук Хендай Моторс» – «Сувон Самсунг Блювингс»
⏰ 13:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.77
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Чонбука».
«Инчхон Юнайтед» – «Канвон»
⏰ 13:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.22
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних игр «Инчхон Юнайтед».
«Сеул» – «Ульсан Хендай»
⏰ 13:30
Ставка: П2 за 2.09
- «Ульсан» побеждает в 4 из 5 последних матчей.
«Пенанг» – «Теренгану»
⏰ 16:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.84
- В последних 5 играх «Пенанг» забивает в среднем по 2 гола за матч.
«El Sharqia Dokhan» – «Пирамидс»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.01
- «Низ» заходит в 4 из 5 последних матчей «Пирамидс».
💥 Средний кэф – 2.18!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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