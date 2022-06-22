Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 2.84!

⏰ 13:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.77

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Чонбука».

⏰ 13:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.22

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних игр «Инчхон Юнайтед».

⏰ 13:30

Ставка: П2 за 2.09

«Ульсан» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 16:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.84

В последних 5 играх «Пенанг» забивает в среднем по 2 гола за матч.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.01

«Низ» заходит в 4 из 5 последних матчей «Пирамидс».

💥 Средний кэф – 2.18!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!