Сегодня состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Конференций. А также стартует футбол на ОИ в Токио! Увидим ли мы неожиданные результаты? Узнаем совсем скоро.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 4.30!

⏰ 14:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.82

Обе команды забивали в 6 из 8 последних официальных матчей Бразилии U-23.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.44

«Аустрия» не забивала больше 1 гола в 7 из 9 последних матчей в еврокубках.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.14

«Кешля» забивала в 7 из 8 последних выездных матчей в ЛЕ.

⏰ 19:45

Ставка: ТМ (3,5) за 1.72

Не больше 3 голов забивалось в 7 из 9 предыдущих игр «Эльфсборга» в ЛЕ.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.77

Как минимум одна команда не забивала в 5 последних официальных домашних матчах «Петрокуба».

💥 Средний кэф – 1.98!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!