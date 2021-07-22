🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче олимпийских сборных Бразилии и Германии + ИТ «Кешли». Средний кэф – 1.98!
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Сегодня состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Конференций. А также стартует футбол на ОИ в Токио! Увидим ли мы неожиданные результаты? Узнаем совсем скоро.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.54 до 4.30!
Бразилия U-23 – Германия U-23
⏰ 14:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.82
- Обе команды забивали в 6 из 8 последних официальных матчей Бразилии U-23.
«Аустрия» – «Брейдаблик»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.44
- «Аустрия» не забивала больше 1 гола в 7 из 9 последних матчей в еврокубках.
«Сочи» – «Кешля»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.14
- «Кешля» забивала в 7 из 8 последних выездных матчей в ЛЕ.
«Эльфсборг» – «Милсами»
⏰ 19:45
Ставка: ТМ (3,5) за 1.72
- Не больше 3 голов забивалось в 7 из 9 предыдущих игр «Эльфсборга» в ЛЕ.
«Петрокуб» – «Сивасспор»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Нет за 1.77
- Как минимум одна команда не забивала в 5 последних официальных домашних матчах «Петрокуба».
💥 Средний кэф – 1.98!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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