🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Арсенала» + ИТ «Краснодара». Средний кэф – 2.01!

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Воскресенье! Сегодня продолжится первый тур Серии А. А Ла Лига, как и АПЛ, возобновляют игры второго тура.

Мы собрали тренды к главным матчам топ-чемпионатов. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.80 до 2.45!

⏰ 16:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.45

В последних 5 играх «Краснодар» забивает по 2,00 гола за матч.

⏰ 16:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.85

Эта ставка заходила в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 18:30

Ставка: 1Х за 2.16

«Арсенал» не проигрывает в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

В 6 последних очных матчах команд проходил ТБ (2,5).

⏰ 23:00

Ставка: Ф1 (1) за 1.83

Из 5 последних очных матчей «Леванте» проиграл «Реалу» с разницей в 2 мяча только в одной игре.

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!