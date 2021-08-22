🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Арсенала» + ИТ «Краснодара». Средний кэф – 2.01!
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Воскресенье! Сегодня продолжится первый тур Серии А. А Ла Лига, как и АПЛ, возобновляют игры второго тура.
Мы собрали тренды к главным матчам топ-чемпионатов. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.80 до 2.45!
«Локомотив» – «Краснодар»
⏰ 16:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.45
- В последних 5 играх «Краснодар» забивает по 2,00 гола за матч.
«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»
⏰ 16:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.85
- Эта ставка заходила в 4 из 5 последних очных матчей.
«Арсенал» – «Челси»
⏰ 18:30
Ставка: 1Х за 2.16
- «Арсенал» не проигрывает в 4 из 5 последних очных матчей.
«Удинезе» – «Ювентус»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.80
- В 6 последних очных матчах команд проходил ТБ (2,5).
«Леванте» – «Реал»
⏰ 23:00
Ставка: Ф1 (1) за 1.83
- Из 5 последних очных матчей «Леванте» проиграл «Реалу» с разницей в 2 мяча только в одной игре.
💥 Средний кэф – 2.01!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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