Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 3.35!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.08

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.60

В каждом из последних 4 домашних матчей Бельгии было забито более 2 мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.95

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 3.35

Литва проиграла в 6 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 3.04

Дания победила в 6 из последних 8 матчей.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!