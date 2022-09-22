Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче Бельгии + победа Дании. Средний кэф – 2.40!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 3.35!

Латвия – Молдова

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.08

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

Бельгия – Уэльс

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.60

  • В каждом из последних 4 домашних матчей Бельгии было забито более 2 мячей.

Франция – Австрия

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.95

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

Литва – Фарерские о-ва

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 3.35

  • Литва проиграла в 6 матчах кряду.

Хорватия – Дания

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 3.04

  • Дания победила в 6 из последних 8 матчей. 

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Дана Каримова1
39.4% WR-22.46% ROI
Зайдут , и Бельгияп1. и т.б. обе.заб.03.- Да.или ничья. и фора(-1.5) Фоанцыя п1. и т.б. обе.заб.03.-Да. или ничья. и фора(-1.5) Хорватия п1. и т.б. обе.заб.03.- Да. или ничья. и фора(1.5) Дания п2. и т.б. обе.заб.03.- Да. или ничья. и фора(-1.5)
Ответить