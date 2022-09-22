🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче Бельгии + победа Дании. Средний кэф – 2.40!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.60 до 3.35!
Латвия – Молдова
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.08
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
Бельгия – Уэльс
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.60
- В каждом из последних 4 домашних матчей Бельгии было забито более 2 мячей.
Франция – Австрия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.95
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
Литва – Фарерские о-ва
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 3.35
- Литва проиграла в 6 матчах кряду.
Хорватия – Дания
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 3.04
- Дания победила в 6 из последних 8 матчей.
💥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Дана Каримова1
39.4% WR-22.46% ROI