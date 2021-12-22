🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Фиорентины» + «низ» в матче Серии А. Средний кэф – 2.25!
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В среду состоятся матчи во многих топовых лигах Европы. На что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.92 до 2.87!
«Венеция» – «Лацио»
⏰ 18:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.92
- В каждом из последних 5 матчей «Лацио» было забито более 2 мячей.
«Интер» – «Торино»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.41
- В каждом из последних 7 выездных матчей «Торино» было забито 2 и менее мячей.
«Верона» – «Фиорентина»
⏰ 20:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.96
- «Фиорентина» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Гранада» – «Атлетико»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.11
- В последних 5 матчах «Гранады» забивают обе команды.
«Монако» – «Ренн»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.87
- «Ренн» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.
💥 Средний кэф – 2.25!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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