В среду состоятся матчи во многих топовых лигах Европы. На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.92 до 2.87!

⏰ 18:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.92

В каждом из последних 5 матчей «Лацио» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.41

В каждом из последних 7 выездных матчей «Торино» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.96

«Фиорентина» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.11

В последних 5 матчах «Гранады» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.87

«Ренн» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!