Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Фиорентины» + «низ» в матче Серии А. Средний кэф – 2.25!

автор Николай Караман

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В среду состоятся матчи во многих топовых лигах Европы. На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.92 до 2.87!

«Венеция» – «Лацио»

18:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.92

  • В каждом из последних 5 матчей «Лацио» было забито более 2 мячей.

«Интер» – «Торино»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.41

  • В каждом из последних 7 выездных матчей «Торино» было забито 2 и менее мячей.

«Верона» – «Фиорентина»

20:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.96

  • «Фиорентина» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Гранада» – «Атлетико»

21:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.11

  • В последних 5 матчах «Гранады» забивают обе команды.

«Монако» – «Ренн»

23:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.87

  • «Ренн» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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