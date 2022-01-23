Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.26!

⏰ 17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.06

«Кристал Пэлас» не забивает «Ливерпулю» в 4 матчах кряду.

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.26

«Брайтон» сыграл вничью в 6 из последних 8 выездных матчей.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 2.96

«Милан» проиграл «Ювентусу» в 14 из последних 20 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.85

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!