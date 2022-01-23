🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + голы в игре «Барселоны». Средний кэф – 2.46!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.85 до 3.26!
«Арсенал» – «Бернли»
⏰ 17:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.17
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.06
- «Кристал Пэлас» не забивает «Ливерпулю» в 4 матчах кряду.
«Лестер» – «Брайтон»
⏰ 17:00
Ставка: Х за 3.26
- «Брайтон» сыграл вничью в 6 из последних 8 выездных матчей.
«Милан» – «Ювентус»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 2.96
- «Милан» проиграл «Ювентусу» в 14 из последних 20 матчей.
«Алавес» – «Барселона»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.85
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.46!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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