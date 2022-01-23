Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + голы в игре «Барселоны». Средний кэф – 2.46!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.26!

«Арсенал» – «Бернли»

17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.06

  • «Кристал Пэлас» не забивает «Ливерпулю» в 4 матчах кряду.

«Лестер» – «Брайтон»

17:00

Ставка: Х за 3.26

  • «Брайтон» сыграл вничью в 6 из последних 8 выездных матчей.

«Милан» – «Ювентус»

22:45

Ставка: П2 за 2.96

  • «Милан» проиграл «Ювентусу» в 14 из последних 20 матчей.

«Алавес» – «Барселона»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.85

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.1% WR-5.09% ROI
Зайдут , и Арсенал п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(‐1.5.) Милан п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Ювентус п2.и т.б.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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