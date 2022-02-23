🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «МЮ» + ИТ «Бенфики». Средний кэф – 2.45!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.70 до 3.52!
«Брешия» – «Асколи»
⏰ 20:30
Ставка: Ничья за 3.52
- «Брешия» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.
«Уотфорд» – «Кристал Пэлас»
⏰ 22:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.70
- В каждом из последних 4 матчей «Уотфорда» было забито 2 и менее мячей.
«Сток Сити» – «Лутон»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.32
- «Барнсли» проиграл в 6 последних выездных матчах.
«Бенфика» – «Аякс»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.85
- «Аякс» не пропускает в 4 матчах кряду.
«Атлетико» – «МЮ»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.90
- В последних 5 выездных матчах «МЮ» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.45!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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