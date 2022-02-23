Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 3.52!

⏰ 20:30

Ставка: Ничья за 3.52

«Брешия» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.70

В каждом из последних 4 матчей «Уотфорда» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.32

«Барнсли» проиграл в 6 последних выездных матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.85

«Аякс» не пропускает в 4 матчах кряду.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

В последних 5 выездных матчах «МЮ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!