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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «МЮ» + ИТ «Бенфики». Средний кэф – 2.45!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 3.52!

«Брешия» – «Асколи»

20:30

Ставка: Ничья за 3.52

  • «Брешия» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.

«Уотфорд» – «Кристал Пэлас»

22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.70

  • В каждом из последних 4 матчей «Уотфорда» было забито 2 и менее мячей.

«Сток Сити» – «Лутон»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.32

  • «Барнсли» проиграл в 6 последних выездных матчах.

«Бенфика» – «Аякс»

23:00

Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.85

  • «Аякс» не пропускает в 4 матчах кряду.

 «Атлетико» – «МЮ»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

  • В последних 5 выездных матчах «МЮ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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