🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Катании» + голы в дивизионе Бразилии. Средний кэф – 2.01!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 2.46!
«Авеллино» – «Катания»
⏰ 16:30
Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.16
- В последних 7 матчах на выезде «Катания» забивает во втором тайме.
«Потенца» – «Паганезе»
⏰ 17:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.65
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Нова-Игуасу» – «ГО Аудакс»
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.46
- Как минимум три гола было забито в 3 из 4 последних матчей «Нова-Игуасу».
«Рейнджерс» – «Сан-Луис»
⏰ 00:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.83
- «Рейнджерс» не забивал больше одного гола в 4 из 5 последних матчей.
«Магальянес» – «Кобрелоа»
⏰ 00:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.95
- Обмен голами был в 3 последних очных матчах.
💥 Средний кэф – 2.01!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.