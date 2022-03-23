Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Катании» + голы в дивизионе Бразилии. Средний кэф – 2.01!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.46!

«Авеллино» – «Катания»

16:30

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.16

  • В последних 7 матчах на выезде «Катания» забивает во втором тайме.

«Потенца» – «Паганезе»

17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Нова-Игуасу» – «ГО Аудакс»

21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.46

  • Как минимум три гола было забито в 3 из 4 последних матчей «Нова-Игуасу».

«Рейнджерс» – «Сан-Луис»

00:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.83

  • «Рейнджерс» не забивал больше одного гола в 4 из 5 последних матчей.

«Магальянес» – «Кобрелоа»

00:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.95

  • Обмен голами был в 3 последних очных матчах.

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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