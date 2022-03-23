Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.46!

⏰ 16:30

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.16

В последних 7 матчах на выезде «Катания» забивает во втором тайме.

⏰ 17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.46

Как минимум три гола было забито в 3 из 4 последних матчей «Нова-Игуасу».

⏰ 00:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.83

«Рейнджерс» не забивал больше одного гола в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 00:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.95

Обмен голами был в 3 последних очных матчах.

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!