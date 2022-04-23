Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Тоттенхэма» + ничья в матче «Сочи». Средний кэф – 2.41!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 3.70!

«Венеция» – «Аталанта»

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.05

  • «Венеция» не забивает в 4 из 5 последних матчей. 

«Лестер» – «Астон Вилла»

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.84

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных игр команд. 

«Сочи» – «Ахмат»

⏰ 19:00

Ставка: Х за 3.70

  • «Сочи» играет вничью в 3 из 5 предыдущих матчей. 

«Брентфорд» – «Тоттенхэм»

⏰ 19:30

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.68

  • В последних 5 играх «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2,80 гола за матч.

«Бетис» – «Валенсия»

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 1.80

  • «Валенсия» не проигрывает в 7 матчах кряду в Кубке Испании. 

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
49.6% WR-5.08% ROI
Да зайдут , и Венецыя п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Аталанта п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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