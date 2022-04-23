Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 3.70!

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.05

«Венеция» не забивает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.84

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 19:00

Ставка: Х за 3.70

«Сочи» играет вничью в 3 из 5 предыдущих матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.68

В последних 5 играх «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2,80 гола за матч.

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 1.80

«Валенсия» не проигрывает в 7 матчах кряду в Кубке Испании.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!