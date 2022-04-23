🔥 5 трендов на сегодня: голы «Тоттенхэма» + ничья в матче «Сочи». Средний кэф – 2.41!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.80 до 3.70!
«Венеция» – «Аталанта»
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.05
- «Венеция» не забивает в 4 из 5 последних матчей.
«Лестер» – «Астон Вилла»
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.84
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних очных игр команд.
«Сочи» – «Ахмат»
⏰ 19:00
Ставка: Х за 3.70
- «Сочи» играет вничью в 3 из 5 предыдущих матчей.
«Брентфорд» – «Тоттенхэм»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ2Б (2) за 2.68
- В последних 5 играх «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2,80 гола за матч.
«Бетис» – «Валенсия»
⏰ 23:00
Ставка: Х2 за 1.80
- «Валенсия» не проигрывает в 7 матчах кряду в Кубке Испании.
💥 Средний кэф – 2.41!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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