🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в Швеции + Ничья «Дандолка». Средний кэф – 2.28!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.77 до 3.58!
«Сундсваль» – «Мьелльбю»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.80
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Мьелльбю» было забито 2 и менее мячей.
«Дрогеда Юнайтед» – «Шэмрок Роверс»
⏰ 21:45
Ставка: Первый тайм: П2 за 1.77
- «Шэмрок Роверс» выиграл первый тайм в последних 5 выездных матчах.
«Слайго Роверс» – «Дерри Сити»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 2.05
- «Дерри Сити» одержал победу в 5 из последних 7 выездных матчей.
«Шелбурн» – «ЮСД»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.19
- В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Шелбурна» забивают обе команды.
«Финн Харпс» – «Дандолк»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.58
- «Дандолк» сыграл вничью в 5 из последних 8 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.28!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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