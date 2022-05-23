Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.58!

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.80

В каждом из последних 4 выездных матчей «Мьелльбю» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Первый тайм: П2 за 1.77

«Шэмрок Роверс» выиграл первый тайм в последних 5 выездных матчах.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 2.05

«Дерри Сити» одержал победу в 5 из последних 7 выездных матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.19

В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Шелбурна» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.58

«Дандолк» сыграл вничью в 5 из последних 8 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!