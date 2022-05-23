Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в Швеции + Ничья «Дандолка». Средний кэф – 2.28!

автор Николай Караман

Начни неделю с трендами и бонусом до 8000 рублей от BetBoom! Выбрал матч для ставки?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.58!

«Сундсваль» – «Мьелльбю»

20:00

Ставка: ТМ (2,5)  за 1.80

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Мьелльбю» было забито 2 и менее мячей.

«Дрогеда Юнайтед» – «Шэмрок Роверс»

21:45

Ставка: Первый тайм: П2 за 1.77

  • «Шэмрок Роверс» выиграл первый тайм в последних 5 выездных матчах.

«Слайго Роверс» – «Дерри Сити»

21:45

Ставка: П2 за 2.05

  • «Дерри Сити» одержал победу в 5 из последних 7 выездных матчей.

«Шелбурн» – «ЮСД»

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.19

  • В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Шелбурна» забивают обе команды.

«Финн Харпс» – «Дандолк»

22:00

Ставка: Ничья за 3.58

  • «Дандолк» сыграл вничью в 5 из последних 8 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.