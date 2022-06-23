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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Гуарани» + голы в Финляндии. Средний кэф – 2.09!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.51 до 2.77!

«СИК-2» – «ПЕПО»

18:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.51

  • Обмен голами был в 3 из 4 последних матчей «ПЕПО».

«Коупавогюр» – «Кордренгир»

22:15

Ставка: П1 за 1.92

  • «Коупавогюр» выиграл 4 последних матча.

«Гроутта» – «Филкир»

22:15

Ставка: ОЗ (нет) за 2.77

  • Обмена голов не было в 4 из 5 последних домашних матчей «Гроутты».

«Брейдаблик» – «КР Рейкьявик»

22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.57

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Гуарани» – «Амельяно» 

00:00

Ставка: П1 за 1.72

  • «Гуарани» выиграл 4 из 5 последних матчей. 

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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