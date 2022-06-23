Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.51 до 2.77!

⏰ 18:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.51

Обмен голами был в 3 из 4 последних матчей «ПЕПО».

⏰ 22:15

Ставка: П1 за 1.92

«Коупавогюр» выиграл 4 последних матча.

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ (нет) за 2.77

Обмена голов не было в 4 из 5 последних домашних матчей «Гроутты».

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.57

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 00:00

Ставка: П1 за 1.72

«Гуарани» выиграл 4 из 5 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!