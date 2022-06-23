🔥 5 трендов на сегодня: победа «Гуарани» + голы в Финляндии. Средний кэф – 2.09!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.51 до 2.77!
«СИК-2» – «ПЕПО»
⏰ 18:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.51
- Обмен голами был в 3 из 4 последних матчей «ПЕПО».
«Коупавогюр» – «Кордренгир»
⏰ 22:15
Ставка: П1 за 1.92
- «Коупавогюр» выиграл 4 последних матча.
«Гроутта» – «Филкир»
⏰ 22:15
Ставка: ОЗ (нет) за 2.77
- Обмена голов не было в 4 из 5 последних домашних матчей «Гроутты».
«Брейдаблик» – «КР Рейкьявик»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.57
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Гуарани» – «Амельяно»
⏰ 00:00
Ставка: П1 за 1.72
- «Гуарани» выиграл 4 из 5 последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.09!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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