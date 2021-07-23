Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Динамо» + победа «КАМАЗа» Средний кэф – 2.29!

автор Николай Караман

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Сегодня в России, Польше, Австрии и Бельгии стартуют национальные чемпионаты, а в ФНЛ стартует уже третий.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.47 до 3.60!

«Олимп-Долгопрудный» – «КАМАЗ»

17:00

Ставка: П2 за 2.62

  • «КАМАЗ» одержал победу в 11 из последних 14 матчей.

«Ростов» – «Динамо»

20:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.47

  • «Динамо» не забивало больше 1 гола в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Ростова» в РПЛ.

«Штурм» – «Ред Булл»

21:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.61

  • Обе команды забивали в 6 из 7 последних очных матчей.

«Лех» – «Радомяк»

21:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.15

  • «Лех» не забивал максимум 1 гол в 6 из 8 последних матчей в чемпионате Австрии.

«Стандард» – «Генк»

21:45

Ставка: Ничья за 3.60

  • «Стандард» сыграл вничью 4 из 6 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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