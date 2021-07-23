🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Динамо» + победа «КАМАЗа» Средний кэф – 2.29!
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Сегодня в России, Польше, Австрии и Бельгии стартуют национальные чемпионаты, а в ФНЛ стартует уже третий.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.47 до 3.60!
«Олимп-Долгопрудный» – «КАМАЗ»
⏰ 17:00
Ставка: П2 за 2.62
- «КАМАЗ» одержал победу в 11 из последних 14 матчей.
«Ростов» – «Динамо»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.47
- «Динамо» не забивало больше 1 гола в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Ростова» в РПЛ.
«Штурм» – «Ред Булл»
⏰ 21:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.61
- Обе команды забивали в 6 из 7 последних очных матчей.
«Лех» – «Радомяк»
⏰ 21:30
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.15
- «Лех» не забивал максимум 1 гол в 6 из 8 последних матчей в чемпионате Австрии.
«Стандард» – «Генк»
⏰ 21:45
Ставка: Ничья за 3.60
- «Стандард» сыграл вничью 4 из 6 последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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