Сегодня в России, Польше, Австрии и Бельгии стартуют национальные чемпионаты, а в ФНЛ стартует уже третий.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.47 до 3.60!

⏰ 17:00

Ставка: П2 за 2.62

«КАМАЗ» одержал победу в 11 из последних 14 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.47

«Динамо» не забивало больше 1 гола в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Ростова» в РПЛ.

⏰ 21:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.61

Обе команды забивали в 6 из 7 последних очных матчей.

⏰ 21:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.15

«Лех» не забивал максимум 1 гол в 6 из 8 последних матчей в чемпионате Австрии.

⏰ 21:45

Ставка: Ничья за 3.60

«Стандард» сыграл вничью 4 из 6 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!