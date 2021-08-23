Ставьте на сегодняшние матчи вместе с бонусом от Pin-Up!

В понедельник нас ждут завершающие матчи первого тура Серии А, а также концовка второго тура АПЛ и Ла Лиги. Будете ставить на эти матчи?

Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.56 до 1.90!

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

В 4 из 5 последних матчей «Кальяри» проходил ТБ (2,5).

⏰ 21:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.66

«Севилья» не пропускает в 4 из 5 последних игр.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.88

«Милан» забил 7 голов в последних трех очных встречах.

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.56

«Лестер» не проигрывает в 5 из 7 последних очных игр в АПЛ.

⏰ 23:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.90

Эта ставка прошла в 3 из 5 последних личных встречах.

💥 Средний кэф – 1.77!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!