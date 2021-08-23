Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Лестера» + ИТ «Милана». Средний кэф – 1.77!

автор Данила Карзанов

Ставьте на сегодняшние матчи вместе с бонусом от Pin-Up!

В понедельник нас ждут завершающие матчи первого тура Серии А, а также концовка второго тура АПЛ и Ла Лиги. Будете ставить на эти матчи?

Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.56 до 1.90!

«Кальяри» – «Специя»

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

  • В 4 из 5 последних матчей «Кальяри» проходил ТБ (2,5).

«Хетафе» – «Севилья»

⏰ 21:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.66

  • «Севилья» не пропускает в 4 из 5 последних игр.

«Сампдория» – «Милан»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.88

  • «Милан» забил 7 голов в последних трех очных встречах.

«Вест Хэм» – «Лестер»

22:00

Ставка: Х2 за 1.56

  • «Лестер» не проигрывает в 5 из 7 последних очных игр в АПЛ.

«Осасуна» – «Сельта»

⏰ 23:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.90

  • Эта ставка прошла в 3 из 5 последних личных встречах.

💥 Средний кэф – 1.77!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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