🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Лестера» + ИТ «Милана». Средний кэф – 1.77!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с бонусом от Pin-Up!
В понедельник нас ждут завершающие матчи первого тура Серии А, а также концовка второго тура АПЛ и Ла Лиги. Будете ставить на эти матчи?
Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.56 до 1.90!
«Кальяри» – «Специя»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.89
- В 4 из 5 последних матчей «Кальяри» проходил ТБ (2,5).
«Хетафе» – «Севилья»
⏰ 21:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.66
- «Севилья» не пропускает в 4 из 5 последних игр.
«Сампдория» – «Милан»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.88
- «Милан» забил 7 голов в последних трех очных встречах.
«Вест Хэм» – «Лестер»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 1.56
- «Лестер» не проигрывает в 5 из 7 последних очных игр в АПЛ.
«Осасуна» – «Сельта»
⏰ 23:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.90
- Эта ставка прошла в 3 из 5 последних личных встречах.
💥 Средний кэф – 1.77!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.1% WR3.02% ROI