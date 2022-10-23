Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 3.78!

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.76

В последних 3 матчах на поле «Саутгемптона» забивают обе команды.

⏰ 17:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

В каждом из последних 4 выездных матчей «Атлетико» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 18:30

Ставка: Ничья за 3.78

«Ньюкасл» сыграл вничью в 6 из последних 10 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.28

В последних 4 домашних матчах «Аталанта» пропускает от «Лацио» в первом тайме.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.15

«Наполи» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!