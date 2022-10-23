🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Наполи» + голы в Англии. Средний кэф – 2.34!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.74 до 3.78!
«Саутгемптон» – «Арсенал»
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.76
- В последних 3 матчах на поле «Саутгемптона» забивают обе команды.
«Бетис» – «Атлетико»
⏰ 17:15
Ставка: ТМ (2,5) за 1.74
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Атлетико» было забито 2 и менее мячей.
«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»
⏰ 18:30
Ставка: Ничья за 3.78
- «Ньюкасл» сыграл вничью в 6 из последних 10 матчей.
«Аталанта» – «Лацио»
⏰ 19:00
Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.28
- В последних 4 домашних матчах «Аталанта» пропускает от «Лацио» в первом тайме.
«Рома» – «Наполи»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.15
- «Наполи» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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