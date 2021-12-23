В четверг будет не так много топовых матчей, однако все же есть на что можно поставить!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.61 до 3.68!

⏰ 17:00

Ставка: Х2 за 1.61

«Ени Малатьяспор» не выигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.68

В каждом из последних 7 домашних матчей «Бешикташа» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Кортрейка».

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ:Да за 2.50

В последних 4 матчах ПСВ забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 3.68

«Валвейк» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!