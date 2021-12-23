Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче ПСВ + ТБ в чемпионате Турции. Средний кэф – 2.32!

автор Николай Караман

Заинтересовали сегодняшние тренды или нашел свои? Бонус до 30 000 рублей действует на любой матч!

В четверг будет не так много топовых матчей, однако все же есть на что можно поставить!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.61 до 3.68!

«Ени Малатьяспор» – «Кайсериспор»

17:00

Ставка: Х2 за 1.61

  • «Ени Малатьяспор» не выигрывает на протяжении 7 матчей.

«Бешикташ» – «Гезтепе»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.68

  • В каждом из последних 7 домашних матчей «Бешикташа» было забито более 2 мячей.

«Андерлехт» – «Кортрейк»

20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Кортрейка».

ПСВ – «Гоу Эхед Иглс»

20:45

Ставка: ОЗ:Да за 2.50

  • В последних 4 матчах ПСВ забивают обе команды.

«Спарта» – «Валвейк»

23:00

Ставка: Ничья за 3.68

  • «Валвейк» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Муаед Жилясов
0% WR-0.67% ROI
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