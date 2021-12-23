🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче ПСВ + ТБ в чемпионате Турции. Средний кэф – 2.32!
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В четверг будет не так много топовых матчей, однако все же есть на что можно поставить!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.61 до 3.68!
«Ени Малатьяспор» – «Кайсериспор»
⏰ 17:00
Ставка: Х2 за 1.61
- «Ени Малатьяспор» не выигрывает на протяжении 7 матчей.
«Бешикташ» – «Гезтепе»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.68
- В каждом из последних 7 домашних матчей «Бешикташа» было забито более 2 мячей.
«Андерлехт» – «Кортрейк»
⏰ 20:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.15
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Кортрейка».
ПСВ – «Гоу Эхед Иглс»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ:Да за 2.50
- В последних 4 матчах ПСВ забивают обе команды.
«Спарта» – «Валвейк»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 3.68
- «Валвейк» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.32!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Муаед Жилясов
0% WR-0.67% ROI