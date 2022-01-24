Всех с началом новой недели! В ближайшие 7 дней пройдет огромное количество матчей: каждый день будет наполнен интересными встречами. Национальные чемпионаты, плей-офф Кубка Африки, а также отборочные матчи в Южной Америке на ЧМ-22 в Катаре!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим играм понедельника. Зайдут ли они сегодня? Чья серия закончится уже сегодня?

😍 Кэфы от 1.67 до 3.30!

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.67

В каждом из последних 4 домашних матчей «Астераса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 2.77

«Мидлсбро» одержал победу в 6 из последних 7 матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.30

«Кан» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 2.04

«Альмерия» одержала победу в 8 из последних 11 домашних матчей.

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

В последних 3 матчах «Шавеша» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.33!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!