🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Кана» + Победа «Альмерии». Средний кэф – 2.33!
Всех с началом новой недели! В ближайшие 7 дней пройдет огромное количество матчей: каждый день будет наполнен интересными встречами. Национальные чемпионаты, плей-офф Кубка Африки, а также отборочные матчи в Южной Америке на ЧМ-22 в Катаре!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим играм понедельника. Зайдут ли они сегодня? Чья серия закончится уже сегодня?
😍 Кэфы от 1.67 до 3.30!
«Астерас» – «Аполлон»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.67
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Астераса» было забито 2 и менее мячей.
«Блэкберн» – «Мидлсбро»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 2.77
- «Мидлсбро» одержал победу в 6 из последних 7 матчей.
«Кан» – «Аяччо»
⏰ 22:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.30
- «Кан» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Альмерия» – «Эйбар»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 2.04
- «Альмерия» одержала победу в 8 из последних 11 домашних матчей.
«Лейшоэш» – «Шавеш»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ: Да за 1.87
- В последних 3 матчах «Шавеша» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.33!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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iDmitriyT
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