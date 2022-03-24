Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 2.77!

⏰ 14:00

Ставка: Х2 за 1.78

Иран не проигрывает на протяжении 12 матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 2.09

Саудовская Аравия забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.

⏰ 22:45

Ставка: Первый тайм ИТ1Б (0,5) за 2.53

В последних 4 матчах Уэльс забивает в первом тайме.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.77

В последних 3 матчах на поле Италии забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 2.05

Швеция победила в 6 из последних 7 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!