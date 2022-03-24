🔥 5 трендов на сегодня: победа Швеции + голы в Италии. Средний кэф – 2.24!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 2.77!
Южная Корея – Иран
⏰ 14:00
Ставка: Х2 за 1.78
- Иран не проигрывает на протяжении 12 матчей.
Китай – Саудовская Аравия
⏰ 18:00
Ставка: ИТ2М (1,5) за 2.09
- Саудовская Аравия забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.
Уэльс – Австрия
⏰ 22:45
Ставка: Первый тайм ИТ1Б (0,5) за 2.53
- В последних 4 матчах Уэльс забивает в первом тайме.
Италия – Северная Македония
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.77
- В последних 3 матчах на поле Италии забивают обе команды.
Швеция – Чехия
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 2.05
- Швеция победила в 6 из последних 7 домашних матчей.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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