🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Милана» + ОЗ в РПЛ. Средний кэф – 2.48!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.48!
«Болонья» – «Удинезе»
⏰ 16:00
Ставка: Ничья за 3.48
- Последние 4 матчей между собой завершились вничью.
«Ростов» – «Спартак»
⏰ 16:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.83
- «Ростов» забивает более 1 мяча «Спартаку» в 7 последних домашних матчах.
«Ливерпуль» – «Эвертон»
⏰ 18:30
Ставка: ОЗ: Нет за 1.72
- «Ливерпуль» не пропускает в 4 последних домашних матчах.
ЦСКА – «Динамо»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.88
- В последних 5 матчах ЦСКА в РПЛ забивают обе команды.
«Лацио» – «Милан»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 2.51
- «Милан» одержал победу в 5 из последних 7 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.48!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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