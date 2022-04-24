Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Милана» + ОЗ в РПЛ. Средний кэф – 2.48!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.48!

«Болонья» – «Удинезе»

16:00

Ставка: Ничья за 3.48

  • Последние 4 матчей между собой завершились вничью.

«Ростов» – «Спартак»

16:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.83

  • «Ростов» забивает более 1 мяча «Спартаку» в 7 последних домашних матчах.

«Ливерпуль» – «Эвертон»

18:30

Ставка: ОЗ: Нет за 1.72

  • «Ливерпуль» не пропускает в 4 последних домашних матчах.

ЦСКА – «Динамо»

19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.88

  • В последних 5 матчах ЦСКА в РПЛ забивают обе команды.

«Лацио» – «Милан»

21:45

Ставка: П2 за 2.51

  • «Милан» одержал победу в 5 из последних 7 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.48!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.