Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.48!

⏰ 16:00

Ставка: Ничья за 3.48

Последние 4 матчей между собой завершились вничью.

⏰ 16:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.83

«Ростов» забивает более 1 мяча «Спартаку» в 7 последних домашних матчах.

⏰ 18:30

Ставка: ОЗ: Нет за 1.72

«Ливерпуль» не пропускает в 4 последних домашних матчах.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.88

В последних 5 матчах ЦСКА в РПЛ забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 2.51

«Милан» одержал победу в 5 из последних 7 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.48!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!