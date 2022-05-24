🔥 5 трендов на сегодня: победа «Эргрюте» + «верх» в чемпионате Египта. Средний кэф – 2.03!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.57 до 2.69!
«ЕНППИ» – «Газль Эль-Махалла»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.69
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Йончепинг» – Skövde AIK
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.57
- Ставка сыграла в 5 последних матчах «Йончепинга».
«Эстерсунд» – «Эргрюте»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 2.31
- «Эстерсунд» проигрывает в 4 матчах кряду.
«Уракан» – «Депортиво» Мадрин
⏰ 21:35
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.68
- В последних 5 играх «Депортиво» Мадрин пропускает в среднем по 1,60 гола за матч.
«Галифакс Таун» – «Честерфилд»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (нет) за 1.90
- Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
💥 Средний кэф – 2.03!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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