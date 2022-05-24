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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.57 до 2.69!

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.69

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.57

Ставка сыграла в 5 последних матчах «Йончепинга».

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.31

«Эстерсунд» проигрывает в 4 матчах кряду.

⏰ 21:35

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.68

В последних 5 играх «Депортиво» Мадрин пропускает в среднем по 1,60 гола за матч.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.90

Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!