3 тренда на сегодня: ОЗ в чемпионате Ганы + «низ» во втором тайме в Аргентине. Средний кэф – 2.57!
🎁 BetBoom дарит до 1000 рублей к Евро-2020!
Сегодня пройдет несколько матчей в чемпионатах Ганы и Аргентины. Мы собрали тренды к главным играм четверга!
Кэфы от 2.32 до 2.75!
«Либерти» – «Ашанти Голд»
⏰ 18:00
Ставка: ТМ (1.5) за 2.65
- У «Ашанти Голд» эта ставка заходит 5 матчей подряд.
«Эбусуа Дуорфс» – «Интер Эллайс»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.32
- Ставка заходила в 4-х из 6-ти последних матчей «Эбусуа Дуорфс».
«Химнасия де Хухуй» – «Браун де Андроге»
⏰ 20:00
Ставка: 2-й тайм ТМ (0,5) за 2.75
- Ставка заходила в каждом из двух последних матчей «Химнасии де Хухуй».
💣 Средний кэф – 2.57!
Зайдут ли тренды? Напиши мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.