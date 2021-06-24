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Сегодня пройдет несколько матчей в чемпионатах Ганы и Аргентины. Мы собрали тренды к главным играм четверга!

Кэфы от 2.32 до 2.75!

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (1.5) за 2.65

У «Ашанти Голд» эта ставка заходит 5 матчей подряд.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.32

Ставка заходила в 4-х из 6-ти последних матчей «Эбусуа Дуорфс».

⏰ 20:00

Ставка: 2-й тайм ТМ (0,5) за 2.75

Ставка заходила в каждом из двух последних матчей «Химнасии де Хухуй».

💣 Средний кэф – 2.57!

Зайдут ли тренды? Напиши мнение в комментариях!