Betting Insider

3 тренда на сегодня: ОЗ в чемпионате Ганы + «низ» во втором тайме в Аргентине. Средний кэф – 2.57!

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня пройдет несколько матчей в чемпионатах Ганы и Аргентины. Мы собрали тренды к главным играм четверга!

Кэфы от 2.32 до 2.75!

«Либерти» – «Ашанти Голд»

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (1.5) за 2.65

  • У «Ашанти Голд» эта ставка заходит 5 матчей подряд.

«Эбусуа Дуорфс» – «Интер Эллайс»

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.32

  • Ставка заходила в 4-х из 6-ти последних матчей «Эбусуа Дуорфс».

«Химнасия де Хухуй» – «Браун де Андроге»

⏰ 20:00

Ставка: 2-й тайм ТМ (0,5) за 2.75

  • Ставка заходила в каждом из двух последних матчей «Химнасии де Хухуй».

💣 Средний кэф – 2.57!

Зайдут ли тренды? Напиши мнение в комментариях!

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