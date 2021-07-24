🔥 5 трендов на сегодня: ИТ тульского «Арсенала» + «верх» в матче «Химки» – «Зенит». Средний кэф – 1.96!
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Сегодня в России продолжится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в ФНЛ и чемпионате Беларуси.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.76 до 2.15!
«Торпедо» – «Алания»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Нет за 2.00
- Как минимум одна из команд не забивала в 4 из 5 последних матчей «Торпедо».
«Химки» – «Зенит»
⏰ 17:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.15
- В 6 из 8 последних выездных матчей «Зенита» в РПЛ команды забивали как минимум 3 гола.
«Локомотив» – «Арсенал» Тула
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.96
- «Арсенал» не забивал в 8 из 9 последних выездных матчей в РПЛ.
«Рубин» – «Спартак»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.76
- Обе команды забивали в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Рубина» в РПЛ.
«Динамо» Минск – «Витебск»
⏰ 20:45
Ставка: Ф2 (1) 1.92
- «Витебск» не проигрывал с форой (+1) в 6 последних личных встречах на поле «Динамо».
💥 Средний кэф – 1.96!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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