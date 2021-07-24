Сегодня в России продолжится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в ФНЛ и чемпионате Беларуси.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.76 до 2.15!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Нет за 2.00

Как минимум одна из команд не забивала в 4 из 5 последних матчей «Торпедо».

⏰ 17:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.15

В 6 из 8 последних выездных матчей «Зенита» в РПЛ команды забивали как минимум 3 гола.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.96

«Арсенал» не забивал в 8 из 9 последних выездных матчей в РПЛ.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.76

Обе команды забивали в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Рубина» в РПЛ.

⏰ 20:45

Ставка: Ф2 (1) 1.92

«Витебск» не проигрывал с форой (+1) в 6 последних личных встречах на поле «Динамо».

💥 Средний кэф – 1.96!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!