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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.03!

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.70

В последних 5 играх «Рапид» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.03

Ставка сыграла в 4 и 5 последних игр «Нефтехимика».

⏰ 19:00

Ставка: 1Х за 2.01

«Краснодар» не проигрывает в 5 матчах кряду.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

«Низ» заходит в 3 из 5 последних игр обеих команд.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.93

«Верх» пробивается в 3 матчах «Факела» кряду.

💥 Средний кэф – 1.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!