🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Краснодара-2» + «верх» в матче «Ахмата». Средний кэф – 1.87!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 2.03!
«Рапид» Вена – «Рид»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.70
- В последних 5 играх «Рапид» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Нефтехимик» – «Кубань»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.03
- Ставка сыграла в 4 и 5 последних игр «Нефтехимика».
«Краснодар-2» – «Арсенал» Тула
⏰ 19:00
Ставка: 1Х за 2.01
- «Краснодар» не проигрывает в 5 матчах кряду.
«Балтика» – «Волгарь»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних игр обеих команд.
«Ахмат» – «Факел»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.93
- «Верх» пробивается в 3 матчах «Факела» кряду.
💥 Средний кэф – 1.87!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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