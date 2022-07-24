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🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Краснодара-2» + «верх» в матче «Ахмата». Средний кэф – 1.87!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.03!

«Рапид» Вена – «Рид»

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.70

  • В последних 5 играх «Рапид» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

«Нефтехимик» – «Кубань»

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.03

  • Ставка сыграла в 4 и 5 последних игр «Нефтехимика». 

«Краснодар-2» – «Арсенал» Тула

⏰ 19:00

Ставка: 1Х за 2.01

  • «Краснодар» не проигрывает в 5 матчах кряду.

«Балтика» – «Волгарь»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних игр обеих команд. 

«Ахмат» – «Факел»

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.93

  • «Верх» пробивается в 3 матчах «Факела» кряду. 

💥 Средний кэф – 1.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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