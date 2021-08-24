🔥 5 трендов на сегодня: Победа ПСВ + ТБ в матче «Лудогорец» – «Мальме». Средний кэф – 1.80!
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Во вторник мы узнаем первых участников ЛЧ, кто смог пробиться через квалификацию. Также пройдут матчи чемпионата Армении. Будете ставить на эти матчи?
Мы собрали тренды к самым интересным матчам вторника. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.65 до 1.96!
«Арарат» – «Нораванк»
⏰ 15:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.74
- В 4-х их 5-ти последних матчей «Нораванка» забивала только одна команда.
«Пюник» – «Ван»
⏰ 18:00
Ставка: 2Х за 1.75
- «Пюник» не выигрывает дома на протяжении 15-ти матчей.
«Ференцварош» – «Янг Бойз»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (3,5) за 1.65
- В 7-ми из 9-ти последних домашних матчей «Ференцвароша» в ЛЧ было не больше 3 голов.
«Лудогорец» – «Мальме»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.92
- В последних 5-ти домашних матчах «Лудогорца» было забито более 2 мячей.
ПСВ – «Бенифка»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 1.96
- ПСВ одержал победу в 6-ти последних домашних матчах.
💥 Средний кэф – 1.80!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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