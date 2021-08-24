Во вторник мы узнаем первых участников ЛЧ, кто смог пробиться через квалификацию. Также пройдут матчи чемпионата Армении. Будете ставить на эти матчи?

Мы собрали тренды к самым интересным матчам вторника. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.65 до 1.96!

⏰ 15:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.74

В 4-х их 5-ти последних матчей «Нораванка» забивала только одна команда.

⏰ 18:00

Ставка: 2Х за 1.75

«Пюник» не выигрывает дома на протяжении 15-ти матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (3,5) за 1.65

В 7-ми из 9-ти последних домашних матчей «Ференцвароша» в ЛЧ было не больше 3 голов.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.92

В последних 5-ти домашних матчах «Лудогорца» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.96

ПСВ одержал победу в 6-ти последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 1.80!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!



