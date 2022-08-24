Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче ПСВ + Х2 «Буде-Глимта». Средний кэф – 1.99!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.67!

«Уиком» – «Бристол Сити»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.63

  • В последних 3 выездных матчах «Бристоль Сити» забивают обе команды.

«Транмер Роверс» – «Ньюкасл»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (0,5) за 2.06

  • «Транмер Роверс» забивает в 11 последних домашних матчах.

«Динамо» Загреб – «Буде-Глимт»

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.97

  • «Буде-Глимт» не проигрывает на протяжении 9 матчей.

«Трабзонспор» – «Копенгаген»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.67

  • «Копенгаген» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

ПСВ – «Рейнджерс»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.64

  • В каждом из последних 4 матчей ПСВ было забито более 2 мячей. 

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
49.1% WR-4.78% ROI
Несовсем зайдут , Бристоль Сити п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья. и фора(-1.5)Ньюкасл п2. и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья. и фора(-1.5) "Динамо " Загреб п1. и т.б.обе.заб.03.- Да. или ничья. и фора(1.5) Буде - Глимт п2. и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья. и фора (-1.5) Копенгагин п2. и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5) ПСВ. п1. и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья. и фора(-1.5) Рейнджерс п2. и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья. и фора(-1.5)
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