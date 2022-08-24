🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче ПСВ + Х2 «Буде-Глимта». Средний кэф – 1.99!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.63 до 2.67!
«Уиком» – «Бристол Сити»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.63
- В последних 3 выездных матчах «Бристоль Сити» забивают обе команды.
«Транмер Роверс» – «Ньюкасл»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (0,5) за 2.06
- «Транмер Роверс» забивает в 11 последних домашних матчах.
«Динамо» Загреб – «Буде-Глимт»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 1.97
- «Буде-Глимт» не проигрывает на протяжении 9 матчей.
«Трабзонспор» – «Копенгаген»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.67
- «Копенгаген» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.
ПСВ – «Рейнджерс»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.64
- В каждом из последних 4 матчей ПСВ было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 1.99!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
49.1% WR-4.78% ROI