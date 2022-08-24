Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.67!

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.63

В последних 3 выездных матчах «Бристоль Сити» забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (0,5) за 2.06

«Транмер Роверс» забивает в 11 последних домашних матчах.

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.97

«Буде-Глимт» не проигрывает на протяжении 9 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.67

«Копенгаген» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.64

В каждом из последних 4 матчей ПСВ было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!