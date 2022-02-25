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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Милана» + ничья «Саутгемптона». Средний кэф – 2.40!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 4.35!

«Адана Демирспор» – «Антальяспор»

20:00

Ставка: П1 за 1.88

  • «Антальяспор» проиграл в 6 из последних 8 выездных матчей.

«Милан» – «Удинезе»

20:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

«Хоффенхайм» – «Штутгарт»

22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.65

  • В последних 3 матчах «Штутгарта» забивают обе команды.

«Саутгемптон» – «Норвич»

23:00

Ставка: Ничья за 4.35

  • «Саутгемптон» сыграл вничью в 5 из последних 8 домашних матчей.

«Дженоа» – «Интер»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.26

  • В каждом из последних 4 матчей «Дженоа» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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