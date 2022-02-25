🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Милана» + ничья «Саутгемптона». Средний кэф – 2.40!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 4.35!
«Адана Демирспор» – «Антальяспор»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.88
- «Антальяспор» проиграл в 6 из последних 8 выездных матчей.
«Милан» – «Удинезе»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.90
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
«Хоффенхайм» – «Штутгарт»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.65
- В последних 3 матчах «Штутгарта» забивают обе команды.
«Саутгемптон» – «Норвич»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 4.35
- «Саутгемптон» сыграл вничью в 5 из последних 8 домашних матчей.
«Дженоа» – «Интер»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.26
- В каждом из последних 4 матчей «Дженоа» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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