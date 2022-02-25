Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 4.35!

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.88

«Антальяспор» проиграл в 6 из последних 8 выездных матчей.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.65

В последних 3 матчах «Штутгарта» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 4.35

«Саутгемптон» сыграл вничью в 5 из последних 8 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.26

В каждом из последних 4 матчей «Дженоа» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!