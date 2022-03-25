🔥 5 трендов на сегодня: ничья Египта + голы в Гане. Средний кэф – 2.22!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.60 до 2.78!
ДР Конго – Марокко
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.60
- Обмена голов не было в 5 последних матчах ДР Конго.
Камерун – Алжир
⏰ 20:00
- Камерун выиграл 4 из 5 последних домашних матчей.
Мали – Тунис
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (1,5) за 2.25
- Не более одного гола было забито в 4 из 5 последних матчей Туниса.
Гана – Нигерия
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (да) за 2.29
- Обмен голами был в двух последних матчах Ганы.
Египет – Сенегал
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 2.78
- Ничья была зафиксирована в 4 последних матчах Египта.
💥 Средний кэф – 2.22!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Константин Лазько
75% WR0.68% ROI