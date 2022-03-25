Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 2.78!

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.60

Обмена голов не было в 5 последних матчах ДР Конго.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.19

Камерун выиграл 4 из 5 последних домашних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (1,5) за 2.25

Не более одного гола было забито в 4 из 5 последних матчей Туниса.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 2.29

Обмен голами был в двух последних матчах Ганы.

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 2.78

Ничья была зафиксирована в 4 последних матчах Египта.

💥 Средний кэф – 2.22!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!