Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья Египта + голы в Гане. Средний кэф – 2.22!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 2.78!

ДР Конго – Марокко

18:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.60

  • Обмена голов не было в 5 последних матчах ДР Конго.

Камерун – Алжир

20:00

Ставка: П1 за 2.19

  • Камерун выиграл 4 из 5 последних домашних матчей.

Мали – Тунис

20:00

Ставка: ТМ (1,5) за 2.25

  • Не более одного гола было забито в 4 из 5 последних матчей Туниса.

Гана – Нигерия

22:30

Ставка: ОЗ (да) за 2.29

  • Обмен голами был в двух последних матчах Ганы.

Египет – Сенегал

22:30

Ставка: Ничья за 2.78

  • Ничья была зафиксирована в 4 последних матчах Египта.

💥 Средний кэф – 2.22!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Константин Лазько
75% WR0.68% ROI
Египет и Камерун пройдут точно
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