Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Браги» + «верх» в матче «Юве». Средний кэф – 2.32!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 4.05!

«Брага» – «Порту»

⏰ 20:00

Ставка: 1Х за 2.04

  • «Брага» не проигрывает в 5 последних очных матчах на своем поле. 

«Бешикташ» – «Касымпаша»

⏰ 20:30

Ставка: Х за 4.05

  • «Бешикташ» играет вничью в 3 из 4 последних игр. 

«Сассуоло» – «Ювентус»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.97

  • Ставка заходит в 6 личных встречах команд кряду. 

«Кристал Пэлас» – «Лидс»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей «Лидса». 

«Боавишта» – «Спортинг»

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.66

  • Ставка проходит на протяжении 4 последних очных игр команд. 

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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