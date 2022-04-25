🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Браги» + «верх» в матче «Юве». Средний кэф – 2.32!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.66 до 4.05!
«Брага» – «Порту»
⏰ 20:00
Ставка: 1Х за 2.04
- «Брага» не проигрывает в 5 последних очных матчах на своем поле.
«Бешикташ» – «Касымпаша»
⏰ 20:30
Ставка: Х за 4.05
- «Бешикташ» играет вничью в 3 из 4 последних игр.
«Сассуоло» – «Ювентус»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.97
- Ставка заходит в 6 личных встречах команд кряду.
«Кристал Пэлас» – «Лидс»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.89
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей «Лидса».
«Боавишта» – «Спортинг»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (нет) за 1.66
- Ставка проходит на протяжении 4 последних очных игр команд.
💥 Средний кэф – 2.32!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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