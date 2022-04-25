Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 4.05!

⏰ 20:00

Ставка: 1Х за 2.04

«Брага» не проигрывает в 5 последних очных матчах на своем поле.

⏰ 20:30

Ставка: Х за 4.05

«Бешикташ» играет вничью в 3 из 4 последних игр.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.97

Ставка заходит в 6 личных встречах команд кряду.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей «Лидса».

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.66

Ставка проходит на протяжении 4 последних очных игр команд.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!