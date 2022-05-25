🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Норвегии + ИТ «Палермо». Средний кэф – 2.88!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 5.25!
«Кристиансунд» – «Тромсе»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.06
- В каждом из последних 4 матчей «Тромсе» было забито 2 и менее мячей.
«Буде-Глимт» – «Стремсгодсет»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.78
- В последних 3 «Буде-Глимт» забивают обе команды.
«Викинг» – «Хам-Кам»
⏰ 19:00
Ставка: Ничья за 5.25
- Последние 4 матча «Хам-Кам» завершились вничью.
«Катандзаро» – «Падова»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.46
- «Катандзаро» одержал победу в 5 матчах кряду.
«Феральписало» – «Палермо»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.85
- «Палермо» забивает более 1 мяча в 7 последних выездных матчах.
💥 Средний кэф – 2.88!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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