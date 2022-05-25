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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Норвегии + ИТ «Палермо». Средний кэф – 2.88!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 5.25!

«Кристиансунд» – «Тромсе»

19:00

Ставка: ТМ (2,5)  за 2.06

  • В каждом из последних 4 матчей «Тромсе» было забито 2 и менее мячей.

«Буде-Глимт» – «Стремсгодсет»

19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.78

  • В последних 3 «Буде-Глимт» забивают обе команды.

«Викинг» – «Хам-Кам»

19:00

Ставка: Ничья за 5.25

  • Последние 4 матча «Хам-Кам» завершились вничью.

«Катандзаро» – «Падова»

20:00

Ставка: П1 за 2.46

  • «Катандзаро» одержал победу в 5 матчах кряду.

«Феральписало» – «Палермо»

22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.85

  • «Палермо» забивает более 1 мяча в 7 последних выездных матчах.

💥 Средний кэф – 2.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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