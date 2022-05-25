Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 5.25!

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.06

В каждом из последних 4 матчей «Тромсе» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.78

В последних 3 «Буде-Глимт» забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: Ничья за 5.25

Последние 4 матча «Хам-Кам» завершились вничью.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.46

«Катандзаро» одержал победу в 5 матчах кряду.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.85

«Палермо» забивает более 1 мяча в 7 последних выездных матчах.

💥 Средний кэф – 2.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!