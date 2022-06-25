🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Слуцка» + голы в МЛС. Средний кэф – 2.31!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.70 до 3.05!
«Ислочь» – «Гомель»
⏰ 15:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.70
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных официальных матчей команд.
«Слуцк» – «Витебск»
⏰ 17:00
Ставка: Х за 3.05
- «Слуцк» играет вничью в 3 последних турах чемпионата Беларуси.
«Аксу» – «Шахтер Караганда»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.65
- В последних 5 играх «Шахтер Караганда» пропускает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Шахтер Солигорск» – «Торпедо-БелАЗ»
⏰ 19:00
Ставка: Ф1 (-1,5) за 2.40
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных игр команд.
«Сиэтл Саундерс» – «Спортинг Канзас Сити»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.79
- Обмен голами заходит в 7 личных встречах команд кряду.
💥 Средний кэф – 2.31!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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