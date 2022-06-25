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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 3.05!

⏰ 15:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.70

Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных официальных матчей команд.

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.05

«Слуцк» играет вничью в 3 последних турах чемпионата Беларуси.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.65

В последних 5 играх «Шахтер Караганда» пропускает в среднем по 2,20 гола за матч.

⏰ 19:00

Ставка: Ф1 (-1,5) за 2.40

Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.79

Обмен голами заходит в 7 личных встречах команд кряду.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!