Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ ЦСКА + непроигрыш «Ахмата». Средний кэф – 1.76!

автор Николай Караман

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Сегодня в России продолжится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в ФНЛ и чемпионате Беларуси.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.50 до 1.93!

«Металлург» Липецк – «Акрон»

17:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.93

  • «Акрон» не забивал больше 2 голов в 4 из 5 последних матчей.

«Урал» – «Краснодар»

17:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • В 5 из 7 последних личных встреч в РПЛ на домашнем поле «Урала» забивали обе команды.

«Крылья Советов» – «Ахмат»

19:00

Ставка: X2 за 1.50

  • «Ахмат» не проиграл в 7 последних личных встречах на поле «Крыльев».

ЦСКА – «Уфа»

20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.71

  • ЦСКА забивал как минимум 2 гола в 6 из 7 последних домашних матчей в РПЛ.

«БАТЭ» – «Динамо» Брест

20:45

Ставка: ОЗ: Нет 1.75

  • Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних личных встреч на поле «БАТЭ» в Высшей лиге.

💥 Средний кэф – 1.76!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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