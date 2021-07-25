🔥 5 трендов на сегодня: ИТ ЦСКА + непроигрыш «Ахмата». Средний кэф – 1.76!
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Сегодня в России продолжится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в ФНЛ и чемпионате Беларуси.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.50 до 1.93!
«Металлург» Липецк – «Акрон»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.93
- «Акрон» не забивал больше 2 голов в 4 из 5 последних матчей.
«Урал» – «Краснодар»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.90
- В 5 из 7 последних личных встреч в РПЛ на домашнем поле «Урала» забивали обе команды.
«Крылья Советов» – «Ахмат»
⏰ 19:00
Ставка: X2 за 1.50
- «Ахмат» не проиграл в 7 последних личных встречах на поле «Крыльев».
ЦСКА – «Уфа»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.71
- ЦСКА забивал как минимум 2 гола в 6 из 7 последних домашних матчей в РПЛ.
«БАТЭ» – «Динамо» Брест
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ: Нет 1.75
- Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних личных встреч на поле «БАТЭ» в Высшей лиге.
💥 Средний кэф – 1.76!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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