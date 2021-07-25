Сегодня в России продолжится первый тур нового сезона РПЛ. Также ряд встреч пройдет в ФНЛ и чемпионате Беларуси.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.50 до 1.93!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.93

«Акрон» не забивал больше 2 голов в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

В 5 из 7 последних личных встреч в РПЛ на домашнем поле «Урала» забивали обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: X2 за 1.50

«Ахмат» не проиграл в 7 последних личных встречах на поле «Крыльев».

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.71

ЦСКА забивал как минимум 2 гола в 6 из 7 последних домашних матчей в РПЛ.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Нет 1.75

Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних личных встреч на поле «БАТЭ» в Высшей лиге.

💥 Средний кэф – 1.76!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!