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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Хорсенса» + «верх» в матче «Интера» Турку. Средний кэф – 2.04!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.38!

«Интер» Турку – «Хонка»

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

  • «Верх» пробивается в 4 очных матчах команд кряду. 

«Семптември» – «Ботев Враца»

⏰ 18:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.84

  • Ставка сыграла в 3 и последних игр обеих команд. 

«Хорсенс» – «Люнгбю»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.17

  • «Хорсенс» побеждает в 3 из 5 последних матчей.

«Варберг» – «Хаммарбю»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.38

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних очных игр команд. 

ЦСКА София – «Черно Море»

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.72

  • Обмена голов не было в 4 из 5 последних очных игр команд. 

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
48.9% WR-5.14% ROI
Зайдут , и Верберг п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)ЦСКА София п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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