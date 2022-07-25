Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.38!

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

«Верх» пробивается в 4 очных матчах команд кряду.

⏰ 18:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.84

Ставка сыграла в 3 и 5 последних игр обеих команд.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.17

«Хорсенс» побеждает в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.38

Ставка заходит в 3 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.72

Обмена голов не было в 4 из 5 последних очных игр команд.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!