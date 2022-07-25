🔥 5 трендов на сегодня: победа «Хорсенса» + «верх» в матче «Интера» Турку. Средний кэф – 2.04!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 2.38!
«Интер» Турку – «Хонка»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.09
- «Верх» пробивается в 4 очных матчах команд кряду.
«Семптември» – «Ботев Враца»
⏰ 18:15
Ставка: ОЗ (да) за 1.84
- Ставка сыграла в 3 и 5 последних игр обеих команд.
«Хорсенс» – «Люнгбю»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.17
- «Хорсенс» побеждает в 3 из 5 последних матчей.
«Варберг» – «Хаммарбю»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.38
- Ставка заходит в 3 из 5 последних очных игр команд.
ЦСКА София – «Черно Море»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ (нет) за 1.72
- Обмена голов не было в 4 из 5 последних очных игр команд.
💥 Средний кэф – 2.04!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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