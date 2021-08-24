Сегодня мы узнаем последних участников группового этапа ЛЧ! Сможет ли «Монако» Головина отыграться у «Шахтера»? Удержит ли «Шериф» преимущество, полученное в домашней игре? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем уже сегодня!

Кроме того, «Арсенал» сыграет матч на Кубок Английской Лиги. И еще одна игра пройдет во втором по силе дивизионе Франции.

Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.67 до 4.05!

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (1,5) за 2.64

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 4.05

«Вест Бромвич» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.67

Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей «Зальцбурга».

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 3.10

«Шериф» не проигрывает на протяжении 9 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 3.04

«Шахтер» одержал победу в 8 из 9 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.90!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!