🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Брондбю» и «Зальцбурга» + непроигрыш «Шерифа». Средний кэф – 2.90!
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Сегодня мы узнаем последних участников группового этапа ЛЧ! Сможет ли «Монако» Головина отыграться у «Шахтера»? Удержит ли «Шериф» преимущество, полученное в домашней игре? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем уже сегодня!
Кроме того, «Арсенал» сыграет матч на Кубок Английской Лиги. И еще одна игра пройдет во втором по силе дивизионе Франции.
Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.67 до 4.05!
«Аяччо» – «Кан»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (1,5) за 2.64
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.
«Вест Бромвич» – «Арсенал»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 4.05
- «Вест Бромвич» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
«Брондбю» – «Зальцбург»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.67
- Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей «Зальцбурга».
«Динамо» З – «Шериф»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 3.10
- «Шериф» не проигрывает на протяжении 9 матчей.
«Шахтер» – «Монако»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 3.04
- «Шахтер» одержал победу в 8 из 9 последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.90!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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