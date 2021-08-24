Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Брондбю» и «Зальцбурга» + непроигрыш «Шерифа». Средний кэф – 2.90!

автор Николай Караман

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Сегодня мы узнаем последних участников группового этапа ЛЧ! Сможет ли «Монако» Головина отыграться у «Шахтера»? Удержит ли «Шериф» преимущество, полученное в домашней игре? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем уже сегодня! 

Кроме того, «Арсенал» сыграет матч на Кубок Английской Лиги. И еще одна игра пройдет во втором по силе дивизионе Франции.

Мы собрали тренды к главным матчам каждого из топ-чемпионатов. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.67 до 4.05!

«Аяччо» – «Кан»

20:00

Ставка: ТМ (1,5) за 2.64

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

«Вест Бромвич» – «Арсенал»

22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 4.05

  • «Вест Бромвич» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

«Брондбю» – «Зальцбург»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.67

  • Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей «Зальцбурга».

«Динамо» З – «Шериф»

22:00

Ставка: Х2 за 3.10

  • «Шериф» не проигрывает на протяжении 9 матчей.

«Шахтер» – «Монако»

22:00

Ставка: П1 за 3.04

  • «Шахтер» одержал победу в 8 из 9 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.90!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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