🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче Молдовы + ИТ Нидерландов. Средний кэф – 1.94!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.63 до 2.40!
Молдова – Лихтенштейн
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.35
- В последних 3 матчах Молдовы забивают обе команды.
Азербайджан – Казахстан
⏰ 19:00
Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.75
- В последних 4 матчах Казахстан забивает в первом тайме.
Австрия – Хорватия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.86
- В последних 4 матчах на поле Австрии забивают обе команды.
Дания – Франция
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.76
- В каждом из последних 4 матчей Франции было забито 2 и менее мячей.
Нидерланды – Бельгия
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.99
- Нидерланды забивают более 1 мяча в 8 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 1.94!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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