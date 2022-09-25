Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.40!

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.35

В последних 3 матчах Молдовы забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.75

В последних 4 матчах Казахстан забивает в первом тайме.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.86

В последних 4 матчах на поле Австрии забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.76

В каждом из последних 4 матчей Франции было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.99

Нидерланды забивают более 1 мяча в 8 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!