Несмотря на субботу, многие топовые лиги Европы взяли паузу. Однако все равно есть что обсудить. На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.68 до 2.38!

⏰ 13:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.80

«Касымпаша» забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.

⏰ 16:00

Ставка: Х2 за 2.38

«Галатасарай» не выигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 16:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

В каждом из последних 5 выездных матчей «Ашдода» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.13

«Трабзонспор» одержал победу в 10 из последних 11 матчей.

⏰ 20:50

Ставка: ТБ (2,5) за 2.04

В каждом из последних 5 выездных матчей «Маккаби» Хайфа было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.00!