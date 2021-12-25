🔥 5 трендов на сегодня: победа «Трабзонспора» + непроигрыш «Антальяспора». Средний кэф – 2.00!
Заинтересовали сегодняшние тренды или нашел свои? Бонус до 30 000 рублей действует на любой матч любого чемпионата!
Несмотря на субботу, многие топовые лиги Европы взяли паузу. Однако все равно есть что обсудить. На что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.68 до 2.38!
«Касымпаша» – «Алтай» Измир
⏰ 13:30
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.80
- «Касымпаша» забивает 1 и менее мячей в 7 матчах кряду.
«Галатасарай» – «Антальяспор»
⏰ 16:00
Ставка: Х2 за 2.38
- «Галатасарай» не выигрывает на протяжении 7 матчей.
«Хапоэль» Хайфа – «Ашдод»
⏰ 16:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.68
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Ашдода» было забито 2 и менее мячей.
«Трабзонспор» – «Истанбул»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 2.13
- «Трабзонспор» одержал победу в 10 из последних 11 матчей.
«Бней-Сахнин» – «Маккаби» Хайфа
⏰ 20:50
Ставка: ТБ (2,5) за 2.04
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Маккаби» Хайфа было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.00!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.