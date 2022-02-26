Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.82 до 3.02!

⏰ 16:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

В каждом из последних 5 домашних матчей «Сочи» было забито более 2 мячей.

⏰ 17:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

В каждом из последних 4 матчей «Арминии» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 18:00

Ставка: П2 за 3.02

«Брентфорд» проиграл в 8 из последних 10 матчей.

⏰ 20:05

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

В каждом из последних 5 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.10

В последних 3 матчах «Сент-Этьена» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!