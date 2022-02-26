🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Ньюкасла» + «верх» в матче «Сочи». Средний кэф – 2.31!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.82 до 3.02!
«Сочи» – «Арсенал» Т
⏰ 16:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.82
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Сочи» было забито более 2 мячей.
«Байер» – «Арминия»
⏰ 17:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.44
- В каждом из последних 4 матчей «Арминии» было забито 2 и менее мячей.
«Брентфорд» – «Ньюкасл»
⏰ 18:00
Ставка: П2 за 3.02
- «Брентфорд» проиграл в 8 из последних 10 матчей.
«Эмполи» – «Ювентус»
⏰ 20:05
Ставка: ТМ (2,5) за 2.17
- В каждом из последних 5 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.
«ПСЖ» – «Сент-Этьен»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.10
- В последних 3 матчах «Сент-Этьена» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.31!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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