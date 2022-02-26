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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Ньюкасла» + «верх» в матче «Сочи». Средний кэф – 2.31!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.82 до 3.02!

«Сочи» – «Арсенал» Т

16:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Сочи» было забито более 2 мячей.

«Байер» – «Арминия»

17:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

  • В каждом из последних 4 матчей «Арминии» было забито 2 и менее мячей.

«Брентфорд» – «Ньюкасл»

18:00

Ставка: П2 за 3.02

  • «Брентфорд» проиграл в 8 из последних 10 матчей.

«Эмполи» – «Ювентус»

20:05

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

  • В каждом из последних 5 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

«ПСЖ» – «Сент-Этьен»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.10

  • В последних 3 матчах «Сент-Этьена» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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